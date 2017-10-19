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Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL,(DHA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Kasım ayında oynayacağı 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları için 24 kişilik sporcu kadrosu açıklandı

19 Ekim 2017 15:09

İSTANBUL,(DHA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın Kasım ayında oynayacağı 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları için 24 kişilik sporcu kadrosu açıklandı. 24 Kasım 2017 tarihinde Letonya ve 26 Kasım 2017 tarihinde Ukrayna ile 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarını oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın aday kadrosu şu şekilde: 
Doğuş Balbay (Anadolu Efes)
Birkan Batuk (Anadolu Efes)
Tolga Geçim (Banvit)
Erkan Veyseloğlu (Beşiktaş Sompo Japan)
Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan)
Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan)
Samet Geyik (Beşiktaş Sompo Japan)
Furkan Aldemir (Darüşşafaka Basketbol)
Okben Ulubay (Darüşşafaka Basketbol)
Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Basketbol)
Sinan Güler (Fenerbahçe Doğuş)
Ali Muhammed (Fenerbahçe Doğuş)
Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş)
Barış Hersek (Fenerbahçe Doğuş)
Egehan Arna (Fenerbahçe Doğuş)
Mehmet Yağmur (Galatasaray Odeabank)
Hüseyin Göksenin Köksal (Galatasaray Odeabank)
Ege Arar (Galatasaray Odeabank)
Semih Erden (Hacettepe Üniversitesi)
Berk İbrahim Uğurlu (Pınar Karşıyaka)
Metin Türen (Pınar Karşıyaka)
Akif Egemen Güven (Pınar Karşıyaka)
J.Metecan Birsen (Sakarya BŞB Basketbol)
Yiğit Arslan (Tofaş)
 

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