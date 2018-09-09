A Milli Erkek Basketbol Takımı, Super Cup'ta şampiyon oldu

Çekya - Türkiye: 80-89

HAMBURG (DHA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Super Cup final mücadelesinde Çekya\'yı 89-80\'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Almanya\'nın Hamburg kentinde düzenlenen Super Cup\'ta A Milli Takım, finaldeki rakibi Çekya\'yı 89-80 yendi ve bu turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Edel-optics.de Arena\'da oynanan mücadeleye milliler; Doğuş Balbay, Scottie Wilbekin, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden beşiyle başladı. İlk periyotta istediği performansı sergileyemeyen ay yıldızlılar, periyodu 28-14 geride tamamladı. Milliler ikinci çeyreğin başında savunmadaki sertliğini arttırarak rakibine kolay sayı şansı tanımazken, bu bölümden sonra hücumda ritim bulan Çekya, devre sonunda soyunma odasına 51-30\'luk üstünlükle girdi.

İkinci yarıda farkı yavaş yavaş düşüren milli takım, üçüncü periyodun sonunda farkı 14\'e çekti: 70-56. Mücadelenin final periyoduna hızlı giren ay yıldızlılar, son periyotta 5 dakika içerisinde 18-0\'lık seri yakaladı ve 35\'inci dakikada 74-70 öne geçti. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü elinden bırakmayan milliler, karşılaşmadan da 89-80 galibiyetle ayrıldı.

Bu arada karşılaşmayı Milli Takım Direktörü Haluk Yıldırım da takip etti.

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