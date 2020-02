A Milli Erkek Basketbol Takımı, medya günü düzenledi

Ercan ATA - ANKARA,(DHA)

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 28 Haziran Perşembe günü saat 20.00\'de Ukrayna, 1 Temmuz Pazar günü saat 18.00\'de ise İsveç ile oynayacağı maçlar öncesi medya günü düzenledi.

Ankara Spor Salonu\'nda düzenlenen medya gününe, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, başantrenör Ufuk Sarıca ve milli takım oyuncuları katıldı.

Medya gününe katılarak basın mensuplarına açıklama yapan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli takımın durumunu ve Ukrayna ve İsveç ile oynanacak maçları değerlendirdi.

Türkoğlu\'nun açıklamaları şu şekilde: \"Grubumuzun ya da hedefimizin ne kadar ciddi olduğunu herkes biliyordur, sanırım ülke de bu beklenti içerisindedir. Çünkü biz milli takımlar olarak her zaman, gerek Avrupa Şampiyonası\'nda, gerekse Dünya Şampiyonası\'nda bulunmuş bir ülkeyiz. İnanıyorum ki kazanacağımız maçlarla 2019 Dünya Şampiyonası\'na gitme hakkı kazanırız. Perşembe günü ve pazar günü oynayacağımız çok önemli iki maç var. Biri Ukrayna, biri İsveç. İlk grubumuzu avantajlı bitirmemiz açısından önemli iki maç. Daha sonra iki grupla eşleşiyoruz biliyorsunuz. Daha sonra da bu 6 grubun içerisinden üçe giren takımlar Dünya Şampiyonası\'na gitme hakkı kazanacak. Ekip iyi çalışıyor, inanıyorum ki gerek perşembe, gerekse pazar günü Ankara halkı milli takımımızı yalnız bırakmayacaktır. Hep söylerim, bunu en iyi yaşayan insan olmuşumdur sporculuk hayatımda. Taraftar olduğu zaman, sizi destekleyen biri olduğu zaman, gerek motivasyonunuz, gerek konsantrasyonunuz, gerekse enerjiniz her zaman artıyor. Biz milli takımlarda bunu her zaman yaşadık. Türk halkı bizi her süreçte destekledi. İnanıyorum ki şimdi de bu genç arkadaşlarımızı destekleyeceklerdir ve burada perşembe ve pazar günü muazzam bir atmosfer olacaktır. Buraya gelecek olan herkese, televizyon başında bizi izleyecek olan arkadaşlarımıza, genç kardeşlerimize, bizi destekleyecek herkese teşekkür ediyorum. İnşallah iki maçımızı kazanır ve diğer gruba avantajlı geçeriz.\"

Wilbekin\'in milli takım kadrosunda yer almasına ilişkin konuşan Türkoğlu, \"Sizin de bildiğiniz gibi jenerasyon değişiklikleri yaşıyoruz biz de diğer ülkeler gibi. Scott, bütün sezon boyunca iyi bir performans gösteren bir arkadaşımız. EuroCup\'ta şampiyon oldular, EuroLeague\'e çıktılar. MVP oldu. 2017 Avrupa Şampiyonası\'nda Ali Muhammed\'le oynarken ister istemez bir sakatlıkla karşılaştık ve o süreçte bir oyuncumuzdan yoksun kaldık. Ekip olarak görüştüğümüzde bu anlamda buraya bir arkadaş daha dahil etmemizin doğru olacağını düşündük ve Scott\'u dahil ettiler. Ali Muhammed bizim çok sevdiğimiz, çok takdir ettiğimiz bir arkadaşımız. Sayın hocamız bu süreçte Scott ile devam etmek istedi ama inanıyorum ki Eylül ayındaki maçlarda Ali Muhammed kadroya dahil edilirse değer verecek, sahiplenecek ve burada olacaktır. O yüzden Ufuk hocanın ve ekibinin değerlendirmesi, mutlaka ki gelecek vaadeden genç arkadaşları hem tecrübe edinmeleri anlamında, hem de bu organizasyonun bir parçası olması anlamında buraya dahil etmişlerdir. İnanıyorum ki bu formanın hakkını vereceklerdir ve sahaya çıktıkları zaman iyi bir mücadele sergileyeceklerdir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Takımdan detaylar

- Hidayet Türkoğlu\'nun açıklamaları