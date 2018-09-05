A Milli Erkek Basketbol Takımı, Galatasaray'ı mağlup etti

Türkiye - Galatasaray: 92-76

İSTANBUL (DHA) - 2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri kapsamında oynayacağı Karadağ ve Slovenya maçlarına hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta Galatasaray\'ı 92-76 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda basına ve seyirciye kapalı olarak oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 25-13 önde tamamlayan Türkiye, soyunma odasına da 45-34\'lük üstünlükle girdi. İkinci yarıda farkı daha da açan milliler, üçüncü çeyrekten 78-57, karşılaşmadan ise 92-76\'lık galibiyetle ayrıldı.

Ay yıldızlı ekipte Ersan İlyasova 24 sayı ve 5 ribaund ile maçın en skorer ismi oldu. Cedi Osman ise 19 sayı ve 9 ribaundluk performans sergiledi.

Türkiye, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde Hamburg\'da düzenlenecek hazırlık turnuvasında Almanya, Çekya ve İtalya ile karşılaşacak. 9 Eylül\'de Ankara\'ya dönecek olan ay yıldızlı ekip, 10 Eylül Pazartesi günü saat 19.30\'da Ankara Spor Salonu\'nda Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek..

Türkiye, 2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri I Grubu\'ndaki Karadağ maçına 14 Eylül\'de Ankara\'da, Slovenya maçına ise 17 Eylül\'de Ljubljana\'da çıkacak.

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