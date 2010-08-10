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Spor

(A) MİLLİ BAYAN HENTBOL TAKIMI 21 AĞUSTOSTA KAMPA GİRECEK ANKARA (A.A)

10 Ağustos 2010 00:02

-(A) MİLLİ BAYAN HENTBOL TAKIMI 21 AĞUSTOSTA KAMPA GİRECEK ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - (A) Milli Bayan Hentbol Takımı, 2011 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri için 21 Ağustos Cumartesi günü Ankara'da kampa girecek. Ankara'da, 25 Ağustos Çarşamba gününe kadar kamp çalışmalarını sürdürecek bayan milliler, daha sonra Macaristan'da özel bir turnuvaya katılacak. Nyiregyhaza kentindeki turnuvada milli takım, ev sahibi Macaristan'ın yanı sıra Hırvatistan ve Makedonya ile karşılaşacak. (A) Milli Bayan Takımı, 26 Ağustosta Macaristan, 27 Ağustosta Hırvatistan ve 28 Ağustosta da Makedonya ile mücadele edecek. Türkiye, Brezilya'da yapılacak 2011 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Belarus, Portekiz ve Finlandiya ile karşılaşacak.

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