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Spor

A MİLLİ BAYAN BASKETBOL TAKIMI, RUSYA'YA 80

21 Haziran 2011 01:25

-A MİLLİ BAYAN BASKETBOL TAKIMI, RUSYA'YA 80-65 YENİLDİ BYDGOSZCZ (A.A) - 20.06.2011 - Hakkı Akduman - (A) Milli Bayan Basketbol Takımı, Polonya'da 3 Temmuz'a kadar sürecek 33. FIBA Avrupa Şampiyonası'nın Bydgoszcz kentindeki üçüncü karşılaşmasında Rusya'ya 80-65 yenildi. Milliler karşılaşmaya kötü başladı. Bu çeyrekte hiç varlık gösteremeyen milliler, ancak 7 sayı yaptı. Rusya 1. periyodu 29-7 önde bitirdi. 2. periyotta milliler, Nevriye ve Işıl'ın sayılarıyla denge kurmaya çalışsa da bu periyodu 45-27 yenik kapattı. 3. periyotta tam saha baskısı ve savunma etken olmaya çalışsa da Arteshina'nın attığı üst üste sayılarla Rusya bu çeyreği de 58-42 önde bitirdi. 4. periyotta ise millilerin son çabaları fayda sağlamadı ve yorgunluğun da baş göstermesi ile karşılaşma Rusya'nın 80-65 galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Sonat da izledi. Şampiyonanın ikinci turunda E Grubu'nda mücadele edecek milliler, ilk maçını 23 Haziran Perşembe günü TSİ 21.30'da B Grubu'nu birinci bitiren takımla oynayacak. Salon: Lucniczka Hakemler: Grzegorz Ziemblicki (Polonya), Miguel Anguel Perez Nız (İspanya), Fabiana Nitu (Romanya) Türkiye: Birsel Vardarlı (7), Işıl Alben (12), Nevriye Yılmaz (18), Şaziye İvegin (3), Bahar Çağlar (8), Emine  Tuğba Palazoğlu, Nevin Kristen Nevlin (13), Nilay Kartaltepe, Gülşah Akkaya (4), Naile İvegin, Yasemin Horasan , Seda Erdoğan Rusya: Korstin (10),Stepanova (13), Osipova (6), Sapova (5), Abrosimova (6), Widmer (2),Arteshina (13),Belyakova,Popova (1), Kuzina (6), Danilochkina (13), Myasoedova (5) 1. Periyot: 7-29    Devre: 27-45  3. Periyot: 42-58 4. Periyot: 65-80

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