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Spor

A MİLLİ BAYAN BASKETBOL TAKIMI LİTVANYA'YA 64

18 Haziran 2011 20:05

-A MİLLİ BAYAN BASKETBOL TAKIMI LİTVANYA'YA 64-58 YENİLDİ BYDGOSZCZ (A.A) - 18.06.2011 - (A) Milli Bayan Basketbol Takımı, Polonya'da 3 Temmuz'a kadar sürecek olan 33. FIBA Avrupa Şampiyonası'nın Bydgoszcz kentindeki ilk karşılaşmasında Litvanya'ya 58-64 yenildi. (A) gurubunda ilk karşılaşmasını Litvanya ile yapan milliler karşılaşmaya tutuk başladı. Savunmayı yapamadı ve hücumda da organize olamadı. 1. periyota tutuk başlayan milliler, savunmayı sağlayamadı, hücumda da istenilen oyun kuramadı. Özellikle uzun oyuncular Nevriye ve Nervin bekleneni veremedi. Kötü oyuna rağmen 19-12 lik bir skorla ilk periyot kapandı. 2. periyotta ise rakip giderek etkili olmaya başlayıp savunmayı daha etkili hale getirdi. Milliler ise sert savunma karşısında etkisiz kaldı. Milliler, bu periyotta Şaziye'nin kişisel 3 sayılık atışları ile fakın açılmaması için çaba gösterdi. Ancak rakip takım Litvanya, Bimbaite'nin önderliğinde çok iyi organize oldu. Özellikle uzun oyuncuları Petronyte ile çember altında millilere zor anlar yaşattı. Bu oyuncuyu durdurmada güçlük çekildi ve bu periyot 22-37 sona erdi. 3. Periyotta da milliler istenilen oyunu sergileyemedi. Giderek açılan fark moralleri de bozunca bir türlü setlerde oyun kurulamadı ve bu periyot 38-51 bitti. 4. periyotta hareketlenen milli takım 18 sayıya kadar çıkan farkı, 9 sayıya kadar düşürmesine rağmen rakibinin direncini kıramadı ve turnuvanın ilk maçından 58-64 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yapmış oldu. Milliler yarın Slovakya ile karşılaşacak.

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