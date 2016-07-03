A Milli Basketbol takımının Rio Olimpiyatları için 12 kişilik kadrosu belli oldu

Filipinler'in Manila kentinde 5-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Rio Olimpiyatları Eleme Grubu maçlarına hazırlanan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.



A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Haluk Yıldırım, Doğuş Balbay ve Barış Hersek’in kadrodan çıkarıldığını belirterek, şunları söyledi:



"Bilindiği gibi Manila’daki kamp çalışmalarımıza 14 oyuncu ile başlamıştık. Teknik kadromuz ile yaptığımız toplantı sonucu bugün itibariyle Doğuş Balbay ve Barış Hersek’in çıkartılması ile 12 kişilik kadromuz belli oldu. Ben, kadrodan çıkan bu iki oyuncumuza da ortaya koydukları performans, gösterdikleri özveri ve çalışmalardaki üstün gayretleri için teşekkür ediyorum."



A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Birkan Batuk, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Ender Arslan, Semih Erden, Oğuz Savaş, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Kenan Sipahi, Samet Geyik, Ömer Aşık.

