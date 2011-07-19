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Spor

(A) MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'NDA SİNAN ŞOKU İSTANBUL (A.A)

19 Temmuz 2011 16:52

-(A) MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'NDA SİNAN ŞOKU İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını İtalya'nın Bormio kentinde yaptığı kampla sürdüren (A) Milli Basketbol Takımı'nda Sinan Güler apandisit ameliyatı oldu.  Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamada, dün yapılan antrenmanda şiddetli karın ağrısı çeken Sinan'ın yapılan doktor kontrolünde apandisitinin patlamak üzere olduğu anlaşılınca ameliyat edildiği bildirildi.  Başarılı bir ameliyatın ardından genel durumunun iyi olduğu ifade edilen Sinan'ın iki hafta sonra antrenmanlara başlayabileceği ifade edildi. 

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