A Milli Basketbol Takımı'nın Olimpiyat elemeleri aday kadrosu açıklandı

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde oynayacak A Erkek Milli Takımımızın 29 kişilik aday kadrosu açıklandı.
29 Haziran – 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde oynayacak A Erkek Milli Takımımızın 29 kişilik aday kadrosu açıklandı.
Erkekler Olimpiyat Elemeleri için açıklanan 29 kişilik aday kadroda yer alan isimler şu şekilde:
Ege Arar – Aliağa Petkimspor
Sertaç Şanlı – Anadolu Efes
Buğrahan Tuncer – Anadolu Efes
Tolga Geçim – Anadolu Efes
Shane Larkin – Anadolu Efes
Erkan Yılmaz – Bahçeşehir Koleji
Şehmus Hazer – Beşiktaş Icrypex
Alperen Şengün – Beşiktaş Icrypex
Furkan Haltalı – Beşiktaş Icrypex
Sadık Emir Kabaca – Beşiktaş Icrypex
Berk Demir – Darüşşafaka Tekfen
Doğuş Özdemiroğlu – Darüşşafaka Tekfen
Melih Mahmutoğlu – Fenerbahçe Beko
Ömer Can İlyasoğlu – Frutti Extra Bursaspor
Göksenin Köksal – Galatasaray
Ayberk Olmaz – Galatasaray
Yiğit Arslan – Galatasaray
Egemen Güven – HDI Sigorta Afyon Belediyesi
Metecan Birsen – Pınar Karşıyaka
Onuralp Bitim – Pınar Karşıyaka
Muhsin Yaşar – TOFAŞ
Berkan Durmaz – TOFAŞ
Berk Uğurlu – TOFAŞ
Samet Geyik – Türk Telekom
Cedi Osman – Cleveland Cavaliers
Ömer Faruk Yurtseven – Miami Heat
Kartal Özmızrak – Obradoiro CAB
Furkan Korkmaz – Philadelphia 76ers
Ersan İlyasova – Utah Jazz