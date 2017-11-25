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Spor

A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya'yı 85-73 mağlup etti

25 Kasım 2017 00:33

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında Letonya’yı konuk etti.

Bursa’da, TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk dakikalarında Letonya, 8-0’lık seri ile öne geçti. Mola sonrasında sayılara karşılık veren Türkiye, pota altını etkili kullanmaya başlasa da ilk çeyreği 20-14 geride tamamladı.

İkinci çeyrekte daha sert bir savunma yapan Türkiye, özellikle bu bölümde Göksenin Köksal ve Metecan Birsen ile üst üste sayılar buldu. Çeyreğin son bölümlerine doğru fark azaldı ve Türkiye 31-30’luk skorla öne geçti.

İlk yarının bitimine 1.6 saniye kala yere düşen Semih Erden yere düşerken, sol dizinde sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Melih Mahmutoğlu’nun son saniye üçlüğü ile Türkiye, soyunma odasına 37-34 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Melih Mahmutoğlu’nun skorer oyunuyla farkı açan Türkiye, son çeyreğe 67-54 üstünlükle başladı. Son bölümlerde de oyun üstünlüğünü elinde tutan Türkiye, maçtan 85-73 galip ayrıldı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçını, 26 Kasım’da Ukrayna ile oynayacak. (DHA)

 

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