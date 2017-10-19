A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, Kasım ayında oynayacağı 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları için 24 kişilik sporcu kadrosu açıklandı.
A Milliler, Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmek için 24 Kasım 2017 tarihinde Letonya ve 26 Kasım 2017 tarihinde Ukrayna ile 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarını oynayacak.
12 Dev Adam'ın Letonya ve Ukrayna karşılaşmaları için verdiği aday kadroya NBA'de oynayan oyuncular dahil edilmedi. NBA maç tarihleri ile eleme grubu maçlarının aynı olması nedeniyle NBA yönetimi oyuncuların milli takımlara katılmasına izin vermiyor.
12 kişi ile Dünya Kupası'na gidilecek
TBF resmi sitesinde yapılan açıklamada 24 kişilik aday kadro şu şekilde:
Doğuş Balbay - Anadolu Efes
Birkan Batuk - Anadolu Efes
Tolga Geçim - Banvit
Erkan Veyseloğlu - Beşiktaş JK Sompo Japan
Sertaç Şanlı - Beşiktaş JK Sompo Japan
Kenan Sipahi - Beşiktaş JK Sompo Japan
Samet Geyik - Beşiktaş JK Sompo Japan
Furkan Aldemir - Darüşşafaka Basketbol
Okben Ulubay - Darüşşafaka Basketbol
Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Basketbol
Sinan Güler - Fenerbahçe Doğuş
Bobby Dixon - Fenerbahçe Doğuş
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Doğuş
Barış Hersek - Fenerbahçe Doğuş
Egehan Arna - Fenerbahçe Doğuş
Mehmet Yağmur - Galatasaray Odeabank
Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Odeabank
Ege Arar - Galatasaray Odeabank
Semih Erden - Hacettepe Üniversitesi
Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka
Metin Türen - Pınar Karşıyaka
Akif Egemen Güven - Pınar Karşıyaka
J.Metecan Birsen - Sakarya BŞB Basketbol
Yiğit Arslan - Tofaş