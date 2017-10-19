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Spor

A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu açıklandı

NBA'de forma giyen oyuncular kadroya çağrılmadı

19 Ekim 2017 15:54

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, Kasım ayında oynayacağı 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları için 24 kişilik sporcu kadrosu açıklandı.

A Milliler, Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmek için 24 Kasım 2017 tarihinde Letonya ve 26 Kasım 2017 tarihinde Ukrayna ile 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarını oynayacak.

12 Dev Adam'ın Letonya ve Ukrayna karşılaşmaları için verdiği aday kadroya NBA'de oynayan oyuncular dahil edilmedi. NBA maç tarihleri ile eleme grubu maçlarının aynı olması nedeniyle NBA yönetimi oyuncuların milli takımlara katılmasına izin vermiyor.

12 kişi ile Dünya Kupası'na gidilecek

TBF resmi sitesinde yapılan açıklamada 24 kişilik aday kadro şu şekilde:

Doğuş Balbay - Anadolu Efes

Birkan Batuk - Anadolu Efes

Tolga Geçim - Banvit

Erkan Veyseloğlu - Beşiktaş JK Sompo Japan

Sertaç Şanlı - Beşiktaş JK Sompo Japan

Kenan Sipahi - Beşiktaş JK Sompo Japan

Samet Geyik - Beşiktaş JK Sompo Japan

Furkan Aldemir - Darüşşafaka Basketbol

Okben Ulubay - Darüşşafaka Basketbol

Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Basketbol

Sinan Güler - Fenerbahçe Doğuş

Bobby Dixon - Fenerbahçe Doğuş

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Doğuş

Barış Hersek - Fenerbahçe Doğuş

Egehan Arna - Fenerbahçe Doğuş

Mehmet Yağmur - Galatasaray Odeabank

Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Odeabank

Ege Arar - Galatasaray Odeabank

Semih Erden - Hacettepe Üniversitesi

Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka

Metin Türen - Pınar Karşıyaka

Akif Egemen Güven - Pınar Karşıyaka

J.Metecan Birsen - Sakarya BŞB Basketbol

Yiğit Arslan - Tofaş

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