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Spor

A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu açıklandı

Açıklanan aday kadroda son şampiyon Fenerbahçe'den 5 oyuncu yer aldı

20 Haziran 2017 18:10

31 Ağustos – 17 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı.

Açıklanan kadroda Anadolu Efes’ten 3, Banvit’ten 2, Beşiktaş SJ’den 3, Darüşşafaka Doğuş’tan 3, Fenerbahçe’den 5, Galatasaray OB’den 3, İstanbul BBSK’den 1, Yeşilgiresun Belediyespor’dan 2 ve NBA’den 3 oyuncu yer aldı.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Cedi Osman (Anadolu Efes), Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Can Maxim Mutaf (Anadolu Efes), Furkan Korkmaz (Banvit), Tolga Geçim (Banvit), Erkan Veyseloğlu (Beşiktaş SJ), Sertaç Şanlı (Beşiktaş SJ), Kenan Sipahi (Beşiktaş SJ), Mehmet Yağmur (Darüşşafaka Doğuş), Furkan Aldemir (Darüşşafaka Doğuş), Okben Ulubay (Darüşşafaka Doğuş), Dixon (Fenerbahçe), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Barış Hersek (Fenerbahçe), Berk İbrahim Uğurlu (Fenerbahçe), Egehan Arna (Fenerbahçe), Sinan Güler (Galatasaray OB), Göksenin Köksal (Galatasaray OB), Ege Arar (Galatasaray OB), Metecan Birsen (İstanbul BBSK), Metin Türen (Yeşilgiresun Belediyespor), Emircan Koşut (Yeşilgiresun Belediyespor), Ersan İlyasova (Atlanta Hawks / ABD), Ömer Faruk Aşık (New Orleans Pelicans / ABD), Ömer Faruk Yurtseven (North Carolina State / ABD), Semih Erden.

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