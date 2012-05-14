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A. Madrid UEFA Kupası'na gitti, G.Saray 500 bin Euro kazandı

Galatasaray, Arda Turan'ın transferinden 500 bin euro daha elde etti

14 Mayıs 2012 13:19

Arda Turan'lı Atletico Madrid, gelecek sezon 'Kupa 2'ye katılım hakkı elde ederken, Galatasaray'a da bonus kazandırdı.

La Liga'nın son haftasında Atletico Madrid, El Madrigal'de Villarreal'e konuk oldu. Cezası nedeniyle forma giyemeyen Arda'dan yoksun Madrid ekibi, Radamel Falcao'nun 88'inci dakikada attığı golle 1-0 galip geldi.

Son maçlar öncesi Şampiyonlar Ligi umudunu sürdüren İspanya temsilcisi, sezonu 56 puanla 5'inci sırada tamamladı ve Levante ile birlikte UEFA Avrupa Ligi biletini aldı.

Bu haber, Galatasaray'ın da yüzünü güldürdü. Nitekim sarı-kırmızılı kulüp, Arda Turan'ın transferinden 500 bin euro daha elde etti.

Milli futbolcu için 12 milyon euro bonservis ödeyen Madrid ekibi, Galatasaray ile yapılan anlaşma gereği, 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi halinde 1 milyon euro, 'Kupa 2' bileti alması durumunda ise sarı-kırmızılılara 500 bin euro ödemeyi taahhüt etmişti.


Villarreal küme düştü


Sahasında 1-0 kaybeden Villarreal, bu sonuçla La Liga'ya veda etti. Granada ile karşılaşan Rayo Vallecano ise son dakikalarda attığı golle ligde kaldı.


Gecenin kahramanı Mesut Özil


Real Madrid, Santiago Bernabeu'da karşılaştığı Mallorca'yı 4-1'lik skorla devirdi.

Şampiyona galibiyeti getiren goller 19. dakikada Cristiano Ronaldo, 23. dakikada Karim Benzema ile 49 ve 58'inci dakikalarda Mesut Özil'den geldi. Mallorca'nın tek golünü ise 52. dakikada Gonzalo Castro kaydetti.

İspanya'da 2011-2012 sezonunu 100 puanla kapatan Real Madrid, attığı 121 golle rekor kırdı.


La Liga'da günün sonuçları şöyle:

Villarreal 0-1 Atletico Madrid
Real Madrid 4-1 Mallorca
Espanyol 1-1 Sevilla
Getafe 0-2 Real Zaragoza
Levante 3-0 Athletic Bilbao
Malaga 1-0 Sporting Gijon
Racing Santander 2-4 Osasuna
Rayo Vallecano 1-0 Granada

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