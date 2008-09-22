A. Madrid Agüro iel gülüyor

Bu sezon adından sıkça söz ettireceğe benzeyen takımların başında kuşkusuz Atletica Madrid geliyor. Sergio Agüero’nun yükselen formuyla rakiplerini birer birer geçme başarısı gösteren Madrid’in diğer temsilcisi Şampiyonlar Ligi’nde klas PSV tarifesinden sonra haftasonunda da Huelva’ya adeta gol oldu yağdı.



Sahasında bu sezon müthiş bir performans sergileyen Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Schalke’yi 4-0 yenmiş; ligin ilk maçında da Malaga’yı aynı skorla devirmişti. Hafta arasında PSV deplasmanından da zaferle dönen Atletico, Huelva’ya da acımadı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Madrid takımı, Sergio Aguero’nun golüyle henüz 8. dakikada 1-0 öne geçti. Huelva ise Atletico karşısında silik bir futbol sergilerken, ilk 45 dakikada başka gol olmayınca ilk yarı 1-0 sona erdi.



İkinci yarıda da Huelva, güçlü Atleico Madrid karşısında etkili olamadı. Maniche 53’te takımını 2-0 öne geçirirken Sinama Pongolle attığı iki golle maçın skorunu ilan etti: 4-0.

