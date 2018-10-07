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Spor

A Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Rusya'ya 3-0 mağlup oldu

İSTANBUL,(DHA) TÜRKİYE-RUSYA: 0-3 SALON: Municipal Central Gymnasium HAKEMLER: Jural Mokry (Slovakya), Sumie Myoi (Japonya) TÜRKİYE: Hande, Eda, Zehra, Cansu, Şeyma, Ebrar, Simge (L) (Meliha, Beyza, Derya, Çağla, Meryem, Aylin) RUSYA: Voronkova, Parubets

07 Ekim 2018 12:59

İSTANBUL,(DHA)

TÜRKİYE-RUSYA: 0-3
SALON: Municipal Central Gymnasium
HAKEMLER: Jural Mokry (Slovakya), Sumie Myoi (Japonya)
TÜRKİYE: Hande, Eda, Zehra, Cansu, Şeyma, Ebrar, Simge (L) (Meliha, Beyza, Derya, Çağla, Meryem, Aylin)
RUSYA: Voronkova, Parubets, Fetisova, Kotikova, Koroleva, Startseva, Galkina (L) (Malygina, Talysheva (L), Romanova, Biryukova)
SETLER: 15-25, 17-25, 16-25
SÜRE: 1 saat 19 dakika (24\', 29\', 26\')

Japonya\'da devam eden FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası\'nda mücadele eden A Kadın Milli Voleybol Takımı, 2\'nci turdaki ilk maçında Rusya ile karşılaştı.
Rusya karşısında mücadeleye Hande, Eda, Zehra, Cansu, Şeyma, Ebrar altılısı ve libero Simge ile başlayan milliler, Japonya\'nın Osaka kentindeki Municipal Central Gymnasium\'da oynanan mücadelede rakibine 3-0 (15-25, 17-25, 16-25)\'lık skorla mağlup oldu.
A Kadın Milli Voleybol Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 07.25\'te ABD ile karşı karşıya gelecek.

(FOTOĞRAFLI)

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