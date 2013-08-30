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A Haber Yayın Danışmanı Bayar: Erdoğan'ı halife olarak tanıyor ve biat ediyorum

A Haber kanalının yayın danışmanı ve eski Akşam yazarı Atılgan Bayar, Twitter'dan Başbakan Erdoğan'ı halife olarak gördüğünü duyurdu

30 Ağustos 2013 18:02

A Haber Yayın Danışmanı ve eski Akşam yazarı Atılgan Bayar, Twitter hesabından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “İslam dünyasına uygulanan zulme ve bölünmeye karşı tek başına dik durduğunu” söyledi ve “Erdoğan'ı halife olarak tanıyor ve biat ediyorum” ifadesini kullandı.

Bayar, seküler bir kurum olduğunu savunduğu hilafetin özellikle dış politika alanında işlev gösterdiğini söyledi. Atatürk’ün Nutuk’ta yer alan “Hilafet kurumu Büyük Millet Meclisi'nde mündemiçdir” sözlerini alıntılayan Bayar, Başbakan’ı Atatürk’ün vasiyetini açıklamaya çağırdı.

A Haber televizyon kanalının yayın danışmanı ve "Müslüman Roma" adlı kitabın yazarı olan Atılgan Bayar’ın Twitter hesabında ağustos ayında paylaştığı bazı mesajlar şöyle:

Atılgan Bayar @atilganbayar 27 Aug

Hilafet müslümanların, özellikle dış politika alanında işlev gösteren, seküler bir kurumudur...

İslam dünyasına uygulanan zulme ve bölünmeye karşı tek başına dik duran Erdoğan; fiili olarak halife-i rû-yi zemindir. Biat ediyorum.

— Atılgan Bayar (@atilganbayar) August 22, 2013

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