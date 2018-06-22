A Haber'e 'İnce' tepkisi: Bizde temmuz ayı kışa denk gelir, bu nedenle 15 Temmuz'da montla okey oynamışlar!

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında okey oynadığını iddia eden Sabah ve A Haber'e tepki gösterdi.

Saymaz, iktidara yakın yayın politikasıyla da bilinen kuruluşlara yönelik olarak "Biliyorsunuz, bizde temmuz ayı kışa denk gelir ve soğuk olur. Bu nedenle Muharrem İnce ve bir grup genç, 15 Temmuz gecesi montlarını giymiş halde okey oynamaktadırlar. Teşekkürler A Haber" dedi.

Saymaz'ın kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşım, binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından takipçilerine aktarıldı.