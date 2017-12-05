A Haber'den Kılıçdaroğlu'na: Yağlı urganından korkmuyoruz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık sonrası Reza Zarrab'ı arkasına Türk Bayrağı koyarak canlı yayına çıkaran A Haber'i eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Şeref madalyası takmalıydık" diyen A Haber'e, "Ben senin boynuna ne takacağımı çok iyi biliyorum" dedi. A Haber Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesine tepki yayını yaptı. Televizyon kanalı, "Yağlı urganından korkmuyoruz" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle Ankara Arena'da düzenlenen grup toplantısında konuştu.

CHP lideri A Haber hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Efendim gelelim Hayırsever iş adamı Reza Zarrab'a. Dün hayırsever bir iş adamıydı, devletin protokolünde yer alıyordu. Reza Zarrab en önde oturuyordu. Havuz medyası, buradan onlara da seslenmek istiyorum. Bu Zarrab'ı televizyona çıkardılar, Türk Bayrağı'nı fon olarak kullandılar. Bayrağımızı bir sahtekarın arkasında fon olarak kullanan havuz medyasını şiddetle kınıyorum. A Haber'i kınıyorum. Bu şarlatanı hiç utanmadan televizyona çıkaracaksınız, hiç utanmadan arkasına Türk bayrağı koyacaksınız. Bir de tweet atıyorlar, şeref madalyası takmalıydık diye. E tak, tak bakalım. Bakalım nereye takacaksın. Ama ben senin boynuna ne takacağımı çok iyi biliyorum. Siz vatan hainisiniz"

A Haber'de yapılan tepki yayınında, "Neyi takacak?" diye sorularak, "Yağlı urgan. Efendim ben kravat demiştim, papyon demiştim. Biz onu dikkate almıyoruz. Terör örgütleri bizi ölümle tehdit ediyor, etsin. Bu bir ana muhalefet partisi lideri. Tabanı var. Allah korusun burada bir şey olsa?" ifadesi kullanıldı.

Yayında şöyle konuşuldu:

"Ne olacak? Biz cesuruz, ama o mikrofonları getirdiniz mi bana? Bir şey göstereceğim şimdi. Bu mikrofonları elinde taşıyan bir canlı, 20'li yaşların başında. Trabzon'da, Diyarbakır'da, Rusya'da, Tuncay'ın da var. Çiçek gibi daha tertemiz çocuklar var. Bu mikrofonlarla sokağa çıkan çocuklar var. Diyor ki sokaktaki adama, "Kar yağacakmış ne dersiniz?". Sen ona senin boynuna yağlı urgan geçireceğiz dersen gazetecilik hayatı biter. Kemal Kılıçdaroğlu, senin de çocukların var. Hak mıdır bunu yapmak? Ama biz korkmuyoruz."