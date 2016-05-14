A Haber, "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganı atılınca canlı yayını kesti!

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen A Haber'in, dün gece Fenerbahçe'nin Euroleague'de Laboral Kutxa'yı 88 - 77 mağlup ederek finale çıkmasının ardından stad çevresinde yaptığı canlı yayın sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Muhabirin maça ilişkin bilgiler aktardığı sırada arkadan bir grup taraftarın "Türkiye laiktir laik kalacak" tezahüratları duyuldu. Bunun üzerine paniğe kapılan muhabir yönetmenine "Yayını kesin" diye seslendi. Reji de tezahüratların devam etmesi üzerine yayına son verdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Yeni anayasada laiklik tanımı yer almamalı, dindar bir anayasa inşa etmeliyiz" açıklaması tartışma yaratmıştı.

İşte A Haber canlı yayınında yaşanan o anlar: