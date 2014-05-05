Sabah: Gülen'in hiç yayınlanmamış kayıtları ortaya çıkacak

Sabah gazetesi, HSYK'da görevli bir hâkimin yakmaya çalıştığı dokümanlara A Haber tarafından ulaşıldığını iddia ederek, kayıtlarda Fethullah Gülen'e ait hiç ortaya çıkmamış kayıtların da olduğu öne sürüldü.

A Haber'de Sevilay Yükselir'in moderatörlüğünü yaptığı Yüzde Yüz Siyaset programının ulaştığı iddia edilen dokümanlar arasında bulunan hard diskin yakılmadan önce tahrif edildiği ve birçok CD'nin kırıldığı iddia edildi.

Sabah gazetesinde Yükselir'in imzasıyla manşetten verilen haber metni ara başlıklarıyla birlikte şöyle:

Haftalardır paralel yapıyı deşifre eden % 100 programına, bu yapılanmaya ilişkin bilgi sahibi olan birçok vatandaşımızdan gerek telefonla gerekse e-posta yoluyla ihbar yağıyordu. Bu ihbarları büyük bir titizlikle değerlendiren aHaber'deki %100 Siyaset programı ekibine gelen son e-postada, Ankara'nın bir köyünde HSYK'da görev yapan bir hâkimin elindeki çok önemli dokümanların ekmek fırınında yakılacağı bilgisi geldi. Ancak içinde yapılanmaya ait bilgi belge ve delillerin olduğu bu dokümanlara, Sevilay Yükselir, Fidel Okan ve Abdurrahman Şimşek tarafından koordineli bir şekilde yürütülen bir çalışmayla yok edilmeden önce ulaşıldı. Bir hard disk ve çok sayıda CD'nin bulunduğu belgeler, yargıdaki paralel yapılanmayı ispat edecek nitelikte …

4 CD'deki veriler kurtarıldı

Ele geçen dokümanlar arasında bulunan hard diskin yakılmadan önce tahrif edildiği ve birçok CD'nin kırıldığı ortaya çıktı. HSYK'da uzun yıllar görev yapan bir hâkime ait olduğu kesinleşen dokümanlarda paralel yapılanmanın lideri Fethullah Gülen'in daha önce hiç yayımlanmamış sesli görüntüleri var. Yapılan titiz çalışma sonucu 4 CD'deki tüm veriler tamamen kurtarıldı. Bu verilerin içinde, paralel yapılanmanın lideri Gülen'in hiç bilinmeyen görüntüleri, üst düzey örgüt mensuplarının ses kayıtları ve örgüte ait önemli detaylarla paralel yapının okullarında okuyan öğrencilere ait önemli bilgiler ortaya çıkarıldı.

Hangi fetvayla hareket ettiler?

Türkiye'nin son dönemde gündemine oturan "telefon dinlemeleri, şantaj içerikli kayıtlar, montaj kayıtların" paralel yapı tarafından, Gülen'in hangi fetvasına dayanılarak yapıldığı da yine ele geçirilen kayıtlardan kesin olarak anlaşıldı. Bu dinlemelerin, Gülen'in örgüt mensupları ile yaptığı sohbette kendilerine, "Kuvvet dengesinin olmadığı yerde teknik esastır, sen karşı tarafı teknik nakavt edeceksin, hep sen haklı görüneceksin, âlem sana haklı diyecek, hukuki müesseseler sana haklı diyecek, efkaramı amme sana haklı diyecek nesi vardı bu insanların diyecek" şeklindeki fetvasına dayanılarak yaptığı belirlendi. Ele geçirilen bazı belgelerde, cemaat okullarında kalan çocuklara Kılıçaslanlar kitabının okutulduğu ve kitabı bitirenlerden, kitapta geçen hangi kahraman olmak istiyorsunuz sorusunun yöneltildiği ve öğrencilerin bir bölümünün Hasan Sabbah olmak istediklerini yazdıkları görüldü. Bilindiği gibi Fidel Okan, Hassan Sabbah teşkilatı ile Fethullah Gülen cemaatinin tüm benzer yönlerini A Haber'de ortaya koymuş, ertesi gün yani 14 Ocak 2014 tarihinde yapılan AK Parti grup toplantısında ise Başbakan Erdoğan devleti ele geçirmeye çalışan bu yapıya Haşhaşi benzetmesi yaparak örgüte yönelik en sert tepkiyi vermişti.

Sultan Fatih hakkında tartışılacak yorum

Video kayıtlarında çok önemli ayrıntılardan biri de Gülen'in, Fatih Sultan Mehmet hakkındaki yorumu oldu. Bu yorum İslam dünyası ve milliyetçi camiada büyük tartışmaları da beraberinde getirecek... Öte yandan Hollanda'da cemaat mensubu olduğu tahmin edilen Necdet Hoca adlı kişiyle ilgili sert uyarılarda bulunan Gülen'in sinirleri bozulunca enteresan bir üslup kullandığı da video kayıtlarında görülüyor. HSYK'daki bu hâkim kim? Ve neden bu dokümanları yok etmeye çalıştı? Bu soruların cevapları ve Türkiye'de deprem etkisi yaratacak belgeler, bu akşam saat 21.30 da Sevilay Yükselir moderatörlüğünde yayımlanacak olan %100 Siyaset programında açıklanacak.