T24 LogoT24 Logo
Spor

(A) GRUBU'NDA ARJANTİN LİDER KAYSERİ (A.A)

30 Ağustos 2010 03:05

-(A) GRUBU'NDA ARJANTİN LİDER KAYSERİ (A.A) - 30.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Kayseri'de oynanan (A) Grubu maçlarında ikinci gün karşılaşmaları tamamlanırken, Arjantin liderliğe yükseldi. Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Angola, Ürdün'ü 79-65, Almanya da Sırbistan'ı 82-81 yendi. Günün 3. ve son maçında ise Arjantin, Avustralya'yı 74-72'lik skorla geçerek 2. galibiyetini elde etti. 2. gün maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: TAKIMLAR                            O     G     M      A       Y     P ---------------------------------------------------------------------- 1- Arjantin                         2      2     -     152     146   4 2- Sırbistan                        2      1     1     175     126   3 3- Avustralya                       2      1     1     148     149   3 4- Almanya                          2      1     1     156     159   3 5- Angola                           2      1     1     123     159   3 6- Ürdün                            2      -     2     140     155   2 -MAÇ PROGRAMI- (A) Grubu'nda yarın yapılacak maçların programı ise şöyle: Ürdün-Sırbistan (Saat: 16.30) Avustralya-Almanya (Saat: 19.00) Angola-Arjantin (Saat: 21.30)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24