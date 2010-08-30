-(A) GRUBU'NDA ARJANTİN LİDER KAYSERİ (A.A) - 30.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Kayseri'de oynanan (A) Grubu maçlarında ikinci gün karşılaşmaları tamamlanırken, Arjantin liderliğe yükseldi. Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Angola, Ürdün'ü 79-65, Almanya da Sırbistan'ı 82-81 yendi. Günün 3. ve son maçında ise Arjantin, Avustralya'yı 74-72'lik skorla geçerek 2. galibiyetini elde etti. 2. gün maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: TAKIMLAR O G M A Y P ---------------------------------------------------------------------- 1- Arjantin 2 2 - 152 146 4 2- Sırbistan 2 1 1 175 126 3 3- Avustralya 2 1 1 148 149 3 4- Almanya 2 1 1 156 159 3 5- Angola 2 1 1 123 159 3 6- Ürdün 2 - 2 140 155 2 -MAÇ PROGRAMI- (A) Grubu'nda yarın yapılacak maçların programı ise şöyle: Ürdün-Sırbistan (Saat: 16.30) Avustralya-Almanya (Saat: 19.00) Angola-Arjantin (Saat: 21.30)