A101 çalışanlarından mobbing ve rüşvet iddiaları; "Kullanma tarihi bitecek ürün satmaya zorlandık"

Siirt'te A101 mağazasında çalışan iki işçi, son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri satmaya zorlandıklarını iddia etti. İşçiler baskı ve rüşvet iddialarında da bulundu.

Siirt'teki bir A101 mağazasında çalışan ve keyfi baskılara uğradıklarını öne süren A101 işçileri Nergiz Özer ve Agit Elçi, yaşadıklarını Yol TV yayınında anlattı. Mağaza Market-Sen üyesi Nergiz Özer, üç yıl boyunca A101’de çalıştığını ve sık sık mobbing'e maruz bırakıldığını söyledi. Çalıştığı süre boyunca son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin satılması için zorlandığını iddia eden Özer, bu ürünleri işçilerin kendi cebinden ödediğini söyledi. Çalınan ürünlerin parasının da çalışanlardan istendiğini söyleyen Özer, “Kamera kayıtlarına rağmen ‘Siz yaptınız, siz ödeyeceksiniz’ dediler” diye konuştu. Özer, bölge sorumlusu ve satış müdürleri tarafından “Yapmazsanız farklı bir kodla iş çıkışınız olur” şeklinde defalarca tehdit edildiklerini öne sürdü.

"Engelli olmama rağmen ağır koşullarda çalıştırdılar"

A101’de engelli kadrosunda çalıştığını söyleyen Agit Elçi ise palet çekme gibi ağır işlerin kendisine zorla yaptırıldığını ve engelli işçilerin kötü muameleye maruz bırakıldığını öne sürdü. Elçi ayrıca, depodan eksik gelen ürünlerin parasının işçilerden alındığını ifade etti. A101’de yaşadıklarına işçilerin itiraz ettiğini belirten Elçi, patronun "Avukatlarımız sağlam" şeklinde tehdit ettiğini öne sürdü. Elçi, ağrılarından ötürü çalışamadığını belirtti.

"Hatamız olmadığı halde kodlarla işten atıyorlar"

Kamera kayıtlarında olmasına rağmen 1600 TL değerinde bir ev robotunun depodan gelmemesi üzerine bir A101 işçisi arkadaşının hırsızlıkla suçlandığını ve tehdit edildiğini söyleyen Özer, arkadaşından önce savunma istendiğini ve işçinin tüm tehditlere rağmen ev robotu ücretini ödememesinin ardından işten atıldığını söyledi.

İstifasını vermeden önce kendisine “Zaten istifasını vermese farklı bir kodla çıkaracaktık” denildiğini söyleyen Özer, “Elime bir tane su bile alsam ‘bu kız bu suyu ödememiştir’ şeklinde hırsızlık damgasını vuruyorlar. Bizi çeşitli kodlarla işten atarak başka yerde çalışmamıza engel oluyorlar” dedi.

A101’deki rüşvet iddialarını da yanıtlayan Nergiz Özer, rüşvete birebir şahit olduğunu söyledi. Özer iddialara yönelik olarak, “Denetmen yanımdaydı. Bu mağazanda eksik, şu mağazanda eksik dedi. Bölge sorumlusuna şunları getir, fotoğraf çekeyim denetimin yüksek gelsin dedi. Mağaza sorumlum da oradaydı. O da göz yumdu. Mağaza denetimine hak etmediği halde 95 verildi” dedi.

"Rapor almamız yasaktı"

Pandemide 3 ay boyunca çalıştığını ve hastalanmasına rağmen işe gittiğini belirten Özer, rapor almamaları gerektiğinin ve aldıkları taktirde işten atılacaklarının dayatıldığını söyledi. Agit Elçi de, belindeki rahatsızlık için aldığı 5 günlük raporun reddedildiğini ve işe gitmediği taktirde işten atılacağının kendisine bildirildiğini iddia etti.