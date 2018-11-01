9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, doğum gününde mezarı başında anıldı

9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 94'üncü doğum gününde, mezarı başında törenle anıldı. Tören, Demirel'in memleketi olan Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki anıt mezarında düzenlendi.

Demirel Vakfı'nca düzenlenen anma törenine, Demirel'in siyasi hayatında yanında yer alan eski bakanlar Hamdi Üçpınarlar, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Kelleci, Demirel'in manevi kızı ve doktoru İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve çok sayıda siyasetçi ile bürokrat katıldı. Tören alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Pakistan Büyükelçiliği çelenkleri de yer aldı. Çalcatepe'de yapımı sürdürülen anıt mezardaki tören dolayısıyla Demirel'in kabrinin etrafı karanfillerle çevrildi.

''Mütevazı bir hayat sürdü''

Törende ilk konuşmayı 20 yıl boyunca Demirel'in özel doktoru ve başdanışmanı olarak görev yapan milletvekili Aylin Cesur yaptı. Cesur, Demirel'in eşiyle birlikte mütevazı hayat sürdüklerini, son yıllarda yakın çalışma arkadaşlarının her yıl 1 Kasım'da Güniz Sokak'ta bulunan evine gelerek, doğum gününde Türkiye'nin 1 yılını değerlendirdiklerini belirtti. Cesur, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız 2015 yılında vefat edince merhum bakanımız İsmet Sezgin 'Bundan sonra her 1 Kasım'da mezarı başında buluşalım' diye bir söz atmıştı. İşte o günden bugüne burada anma törenleri yapmaya başladık" dedi.



Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim ise Süleyman Demirel'in Türkiye- Azerbaycan kardeşliğine büyük önem veren lider olduğunu ve ulu önderleri Haydar Aliyev ile güçlü dostlukları bulunduğunu söyledi.

"Bu adam mı korkak oluyor?"

Eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu da Demirel için 'Şapkasını aldı gitti' diyenler olduğunu belirterek, "Demirel, 1960 ihtilalinden sonra 1964 yılında genel başkan olacak kadar cesur bir adamdı. 1965 yılında başbakan seçildi. Ecevit döneminde 'Kuyruklar aydan bile görünecek hale geldi' denildiği o günlerde, aylık enflasyon oranı yüzde 12 olmuş bir ülkede yeniden başbakan olmuş ve kuyrukları eritmiş, enflasyonu 0,72'lere düşürmeyi başarmıştır. 1980 ihtilali öncesi bir tümgeneralin gelip 'Buradan başka ülkeye gidin orada her türlü ihtiyacınız karşılanacak ülkeyi terk edin' sözü karşısında 'Ben bu ülkeye hizmet ettim. Vatan haini değilim. Benim ayağım bu memlekete çakılı. Bana Cenab-ı Allah'tan başka da kimse bir halt edemez' dedi ve paşayı oradan kovdu. Bu adam mı korkak oluyor be kalbi karalar? Bunu hangi başbakan yapabilir, size soruyorum?" diye konuştu.