-991 ADET KAÇAK SİLAH ELE GEÇİRİLDİ KIRŞEHİR (A.A) - 29.07.2011 - Kırşehir ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 991 silah ile bin 297 mermi ele geçirildi, 22 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıklarını belirledikleri bir şebekenin üyelerine yönelik, Kırşehir merkez ve Kaman ilçesi ile Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 22 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 8 tabanca, 574 gaz tabancası, namlusu açılmak suretiyle ateşli silah niteliği kazandırılmış 390 adet ses tabancası, 19 av tüfeği, bin 297 mermi ve av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.