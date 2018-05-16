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99 YIL ÖNCE BURADAN BÖYLE YOLA ÇIKMIŞTI

  Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) MUSTAFA Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 16 Mayıs 1919’da Beşiktaş'tan Bandırma Vapuru'na binerek Samsun'a doğru yola çıkmaları düzenlenen bir etkinlikle temsili olarak yeniden canlandırıldı

16 Mayıs 2018 15:40


 

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) MUSTAFA Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 16 Mayıs 1919’da Beşiktaş\'tan Bandırma Vapuru\'na binerek Samsun\'a doğru yola çıkmaları düzenlenen bir etkinlikle temsili olarak yeniden canlandırıldı.

Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen \"Bağımsızlık  İçin İlk Adım\" etkinliği çerçevesinde CHP\'liler, İYİ Partililer ve vatandaşlar Akaretler\'deki Mustafa Kemal Müzesi önünde toplandı. Beşiktaş Belediyesi Başkan vekili Tahir Doğaç\'ın da katılımıyla grup bando eşliğinde yürüyüşe geçti. Türk Bayrakları, CHP ve İYİ Parti bayraklarıyla Beşiktaş Çarşısı\'nın içinden geçen grup daha sonra sahile ulaştı. Başkan Vekili Doğaç burada yaptığı konuşmada, \"Biz bugün aynı şekilde iç ve dışta bizim bu ateşimizi söndürmeye çalışanlara karşı hiçbir zaman eğilmeyeceğimizi ve kabul etmeyeceğimizi and içmek için buradayız. Ey Gazi o gün yola çıktığın gibi aynı ruhtayız, aynı inançtayız seni unutmadık unutturmayacağız\" dedi.

Konuşmanın ardından sonunda temsili bir uğurlama töreni yapıldı. Doğaç\'ın denize çelenk atmasının ardından, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma vapuruyla yola çıkmaları temsili olarak canlandırıldı. Vatandaşlar giden teknenin ardından el sallarken, teknede bulunan tiyatrocular da asker selamı verdi.

 

 

Görüntü dökümü:

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-Bando takımı 

-Yürüyüşten detaylar

-Bayraklardan detaylar

-Marş söyleyenler

-Doğaç\'ın konuşması

-Çelenği denize atması

-Temsili olarak Vapurun hareket etmesi

-El sallayanlar

-Tiyatrocuların asker selamı vermesi


 

 

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