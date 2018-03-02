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Spor

99 yaşındaki yüzücü rekor kırdı

"Sonunda elimi havuz duvarına çok sert bir şekilde vurmaya hazırdım"

02 Mart 2018 18:36

Avustralya'nın Queesnland eyaletinde 99 yaşındaki George Corones, 50 metrelik serbest yüzme stilinde bir dünya rekoru kırdı.

Avustralya’nın Queensland şehrinde düzenlenen Commonwealth Oyunları denemelerinde 100-104 yaş kategorisinde katılan Corones, Gold Coast Aquatic Center’da 56.12 saniyeyle yeni bir dünya rekoru kırdı. Nisan ayında 100 yaşına gireceği için 4-15 Nisan’da arası gerçekleştirilecek oyunlara kayıt yaptırmaya uygun bulunan Corones, sonuca çok sevindiğini söyledi. Corones yaptığı açıklamada, “Benim için çok dengeli bir yüzmeydi, sonunda elimi havuz duvarına çok sert bir şekilde vurmaya hazırdım” dedi.

Avustralya’nın Qeensland eyaletinin başkenti Brisbane’de yaşayan Corones, gençliğinde yüzmeye çok düşkün olduğunu, 80 yaşında tekrar yüzmeye başladığını belirtti. Corones, ” Yüzmeyi 2. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla bıraktım ve emekli olana dek hiç yüzmedim. Daha sonra egzersiz yapmak için tekrar yüzmeye başladım” dedi.

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