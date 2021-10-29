98'inci yılında Türkiye ekonomisi umut vermiyor

Aram Ekin Duran
Kuruluşunun 98'inci yılını kutlamaya hazırlanan Türkiye, 100'üncü yaşına kaygı veren ekonomik sorunlarla ilerliyor. Türk Lirası'ndaki değer kaybı, yüksek enflasyon ve işsizlik, geniş toplum kesimleri için geçim sıkıntısını artırıyor. Veriler, son 40 yılda Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payın yerinde saydığını gösteriyor.
DW Türkçe'ye konuşan ekonomistlere göre, Türkiye ekonomisi, özellikle AKP iktidarının olduğu son 20 yılda, ihtiyaç duyulan yapısal reformları hayata geçiremediği için "orta gelir tuzağı"na sıkışmış durumda.
İmparatorluktan modern devlete
29 Ekim 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun kalıntılarından modern bir devlet kurma amacı taşıyordu. Ekonomisi büyük oranda tarımsal üretimden oluşan ve ihtiyaçlarını karşılamak için dışa bağımlı olan genç cumhuriyet, kuruluşunun ilk yıllarında devlet eliyle gelişmeye ve üretmeye başladı.
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çok partili sisteme geçen ve NATO'ya katılan Türkiye, ekonomide de özel sektör ve dışa açılmaya hız verdi. 1980 yılından itibaren dünya ile ticareti artıran Türkiye gerek küresel gerekse içeride yaşanılan krizlere rağmen özellikle Avrupa ülkeleri ile ticarette önemli başarılara ulaştı.