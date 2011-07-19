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Dünya

97 YAŞINDA BERAAT ETTİ BUDAPETE (A.A)

19 Temmuz 2011 00:33

-97 YAŞINDA BERAAT ETTİ BUDAPETE (A.A) - 18.07.2011 - İkinci Dünya Savaşı Sırasında Macar güçlerinin Sırbistan'da yüzlerce sivili öldürmesindeki rolü yüzünden savaş suçuyla itham edilen 97 yaşındaki Macar Sandor Kepiro beraat etti. Macaristan'daki Budapeşte Mahkemesi yargıçları, savcılığın, o dönemde Macaristan'ın kontrolünde bulunan Yeni Pazar'da çoğu Yahudi ve Sırp 36 kişinin öldürülmesine katılmakla suçladığı Kepiro'yu akladı. Savcılığın kararı temyiz için cuma gününe kadar süresi bulunduğu belirtildi. Yeni Pazar'da 1942 yılında yapılan katliamda üç gün içinde 1200'ü aşkın Yahudi, Sırp ve Çingene öldürülmüştü. Kepiro ve diğer bazı yetkililer, olaylarla ilgili olarak 1944'te yargılanmış, Kepiro 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak cezaevinde birkaç hafta yattıktan sonra Kepiro hakkındaki tutukluluk hükmü iptal edilmişti. Kepiro hakkındaki dava, Kudüs'teki Simon Wiesenthal Merkezi'nin Başkanı Efraim Zuroff tarafından 2006 yılında yeniden açılmışı. Kepiro uzun yıllar yaşadığı Arjantin'den Macaristan'a 1996'da dönmüştü.

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