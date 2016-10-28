97 kadın ve LGBTİ örgütü: Kışanak gözaltısı boyun eğmeyen kadınlara gözdağı!

100’e yakın kadın ve LGBTİ örgütü ortak açıklama yaparak gözaltındaki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak’ın serbest bırakılmasını istedi. Kışanak’ın gözaltına alınmasına karşı imza kampanyası başlatan kadınlar, “Gültan Kışanak’ın yeri kadınların yanıdır; derhal serbest bırakılsın!” başlığıyla yaptıkları yazılı açıklamada, “Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Gültan Kışanak, ‘Darbe Komisyonuna’ konuştuğu günün akşamı yüzde 55 oyla seçildiği kentte gözaltına alındı. Gültan Kışanak’ın gözaltına alınması OHAL’in ve savaşın kadınların yaşamını dar etmesinin somut bir örneğidir” ifadelerini kullandı.

DUVAR'ın haberine göre, kadınların yerel yönetimlerdeki kazanımlarının kayyımlar eliyle yok edilmeye çalışıldığının belirtildiği açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Kadın birimleri kayyımlar yoluyla çalıştırılmaz veya kapatılırken, kadınlara, demokrasiye, insanların seçimlerine yönelik saldırının hangi boyutlara ulaşacağı Kışanak’ın gözaltına alınmasıyla daha da açık hale gelmiştir. Eşitlik kotasını hayata geçiren, kadına şiddet uygulayan belediye çalışanı erkeklere yaptırım uygulayan, kadını evin değil toplumsal yaşamın öznesi kılmaya çalışan yerel yapıları destekleyen Kışanak’ın gözaltına alınması aynı zamanda kadınlardan yana bir belediyeciliğin, kadın mücadelesi ve sözünün gasp edilmesi demektir.

Güçlenen, söz söyleyen, itiraz eden, boyun eğmeyen tüm kadınlara verilmiş bu gözdağını asla ve asla kabul etmiyoruz. Barış, eşitlik ve özgürlük mücadelemizin yol arkadaşı Gültan Kışanak’ı yalnız bırakmıyor, serbest bırakılıncaya, belediyelere yönelik antidemokratik uygulamalar sona erinceye kadar susmayacağımızı ilan ediyoruz.”