96'lık dede Diyanet İşleri Başkanı'nı protesto etmek isteyince, yaka paça dışarı atıldı

Rize Müftülüğü'nce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen 'Kutlu Doğum Haftası' etkinlikleri törenine Rize Valisi Nurullah Çakır, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, AKP Rize Milletvekili Hasan Karal ile davetliler ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl Kutlu Doğum Haftası'nın ana teması seçilen 'Samimiyet' konulu kısa film gösterisi sunuldu. Prof. Dr. Mehmet Görmez konuşmaya başlamadan önce 96 yaşındaki Mustafa Cebir ayağa kalkıp, "Dinlemeyin bu gavuru" diye bağırdı.

Muhammet Kaçar’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan ahberine göre, film gösteriminin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez konuşma yapmak üzere sahneye çıkarken, Rize'de daha önce de çeşitli programlarda ezanın yanlış saatlerde okunduğu gerekçesiyle gösterdiği tepkilerle tanınan 96 yaşındaki Mustafa Cebir ayağa kalkıp, "Dinlemeyin bu gavuru" diye bağırdı. Diyanet İşleri Başkanı Görmez ile görüşmek isteğini söyleyen Cebir, güvenlik görevlileri tarafından susturulmaya çalışıldı. İkna edilemeyen Mustafa Cebir, yaka paça salondan dışarı çıkarıldı. Fenalık geçiren Cebir daha sonra tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

Yaşanan karmaşa sonrası konuşmasına başlayan Prof. Dr. Görmez, Hz. Muhammed'in hayatından kesitler anlattı, gençlere seslenerek, "Buradan çıkar çıkmaz her biriniz sevgili Peygamberimizin doğumundan ve vefatına kadar hayatını anlatan çok güzel bir kitabı elinize alın. Yoksa, Müftü Bey'in yakasına yapışın, hemen size temin etsin, hediye etsin. Para da almasın. Her biriniz bu hafta içerisinde adeta içinize çekercesine, yüreklerinize teneffüs edercesine Resulü Ekrem'in hayatını her satırı üzerine düşünerek lütfen okuyun" dedi.