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Spor

96.56 km hızla kullanılan penaltı kesin gol!

İngiliz bilim adamı Dr. Bray’e göre saatte en az 96.56 km hızla, kalenin köşelerine doğru yapılan vuruşun gol olması kesin.

28 Haziran 2010 03:00

T24 - İngiliz bilim adamı Dr. Ken Bray penaltının sırrını çözdü! Dr. Bray’e göre saatte en az 96.56 km hızla, kalenin köşelerine doğru yapılan vuruşun gol olması kesin.

  

Dünya Kupası heyecanının herkesi sardığı şu günlerde kupa mücadelesi veren takımlar galibiyet için bilim insanlarından alternatif taktikler öğrenebilir. Bilimsel araştırmalar gol garantili penaltı ya da vuruşun yönünü gösteren ipuçları sunuyor. İngiltere’deki Bath Üniversitesi’nden Dr. Ken Bray, bugüne kadarki penaltı vuruşları üzerinde yaptığı kapsamlı araştırma sonucunda kaçırılması imkansız penaltının formülünü buldu. Buna göre en az saatte 96,56 km hızla, kalenin merkezinden 3.01 metre uzaklık ile yerden 1.68 metre yüksekliğin kesiştiği noktaya yapılan vuruşun gol olmaması imkansız.

Milliyet'in haberine göre Dr. Bray aynı zamanda oyuncuların psikolojisinin golü etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Maç sırasında normal bir noktadan kaleye şut çeken iyi bir futbolcunun gol atma oranının yüzde 80 olduğunu belirten Dr. Bray penaltı sırasında bu oranın yüzde 75’e düştüğünü söylüyor. Dr. Bray bunun nedeni olarak futbolcuların daha yorgun ve daha çok baskı altında olmalarını gösteriyor.
 

Vücut dili penaltının yönünü ele veriyor


ABD’nin New York kentindeki Rensselaer Polytechnic Üniversitesi’nden Gabriel J. Diaz ise kalecilere penaltı vuruşunun hangi yöne yapılacağını anlamaları için ipuçları veriyor. Diaz penaltı atacak olan futbolcunun vücudunu hareket ettiriş şekline ya da ayağını nasıl koyduğuna bakılarak vuruşu nereye yapacağının anlaşılabileceğini söylüyor. Diaz’a göre vuruşun yönünü hakkında en güvenli bilgiyi yerde duran ayağın yönü veriyor.

Topuktan başparmağa doğru bir çizgi çizildiği farz edilirse, bu çizginin izdüşümü topun gideceği yönü gösteriyor. Diaz kaleciyi yanıltmak için topu farklı yöne göderen futbolcular konusunda da kalecilere önerilerde bulunuyor. Futbolcu bunu yaparken ağırlık merkezini değiştiriyor, dengesini korumak için de bu hareketi vücudunun başka bir bölümü ile karşılıyor. Örneğin pozisyonunu sabit tutmak için kolunu hareket ettiriyor.

 

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