96 yaşındaki Paterno, İtalya'nın en yaşlı üniversite mezunu oldu

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Çocukluğu boyunca yoksullukla mücadele eden, dünyanın en kanlı savaşını gören ve son olarak da risk grubu mensubu olarak Koronavirüs pandemisini yaşayan 96 yaşındaki Giuseppe Paterno, kendisini İtalya'da üniversiteden en ileri yaşta mezun kişi yapan sınavı geçti.

Eski tren yolu işçisi, bu hafta yapılan törenle kendisinden 70 yaş küçük öğrencilerin alkışları eşliğinde diplomasını aldı.

Paterno, üniversiteyi çok geç bitirmesiyle ilgili soruya "Diğerleri gibi ben de normal bir insanım. Yaş olarak diğerlerinden büyük olabilirim ama bitiren en yaşlı kişi olmak için bunu yapmadım" dedi.

93 yaşında Palermo Üniversitesi'nin tarih ve felsefe fakültesine kayıt yaptıran Paterno, büyürken kitap okumayı çok sevdiğini ancak istediği eğitimi almaya hiç fırsatı olmadığını söyledi.

Reuters'a konuşan Paterno, "2017 yılında 'ya şimdi ya asla' dedim ve kaydımı yaptırdım. Üç senelik bir eğitim içim biraz geç olduğunu anlıyordum ancak kendime dedim ki; 'Haydi deneyelim ve görelim'" ifadelerini kullandı..

Paterno, "Bilgi yanımda taşıdığım bir bavuldu gibi; bir hazine" diye konuştu.