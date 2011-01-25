-96 YAŞINDAKİ KADINA TECAVÜZ EDEN SANIK İÇİN 39 YIL İSTENDİ ADANA (A.A) - 25.01.2011 - Adana'da, evine girdiği 96 yaşındaki kadının küpelerini çaldığı ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Alınan bilgiye göre, Yeşilevler Mahallesi Demetevler Caddesi'nde, 6 Ekim 2010 tarihinde, gece saatlerinde mutfak penceresi demirini kırarak evine girdiği 96 yaşındaki Ayşe U'nun, odasında uyuduğu sırada boğazına bıçak dayayıp kulağındaki küpeleri alıp sonra da tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık Mehmet Fatih Ataş (19) hakkında, Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen ve yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak sanık hakkındaki iddianamede, ''nitelikli yağma, nitelikli cinsel saldırı, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme'' suçlarından toplam 39 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, nöbetçi mahkemede suçlamayı kabul etmeyen sanık Mehmet Fatih Ataş'ın, davacı Ayşe U'yu ölümle tehdit ederek gasbettikten sonra elbiselerini yırtıp ağzını kapatarak, şiddet ve tehdit yoluyla cinsel saldırıda bulunduğu ifade edildi.