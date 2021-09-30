96 yaşındaki eski Nazi kampı sekreteri, 11 binden fazla insanın öldürülmesine yardım suçuyla yargılanıyor

Almanya’da geçmişte Nazi toplama kampında sekreter olarak çalışan 96 yaşındaki kadın mahkemeye çıkacak. Irmgrand Furcher, binlerce mahkumun öldürülmesine yardım etmekle suçlanıyor.
The Guardian’da yer alan habere göre, Nazi işgali altındaki Polonya’da bulunan Stutthof kampında çalışmaya başladığında 18 yaşında olan Irmgrand Furchner, uzun yıllar sonra Nazi toplama kamplarıyla ilişkili yargılanan ilk kadın olacak.
Huzur evinde yaşayan Furchner, Hamburg’un kuzeyinde Itzehoe bölge mahkemesinde yargılanacak.
Furchner’in çalıştığı kampta tutulan ve kurtulan insanlardan bazıları mahkemede yaşadıklarını anlatacak.
96 yaşındaki kadın 11 bin 412 cinayet vakasına yardım ve yataklıkla suçlanıyor.