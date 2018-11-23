95 yaşındaki Alman "36 bin kişinin öldürülmesine suç ortaklığı yapmak" ile suçlandı

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95 yaşındaki Hans H., 2. Dünya Savaşı sırasında Manthausen toplama kampında görev yaptığı için 36 bin kişinin öldürülmesine suç ortaklığı yapmakla suçlandı.

Yapılan açıklamada Hans'ın Avustralya'daki en büyük toplama kampında gardiyan olarak görev yaptığı belirtildi. Reuters'da yer alan habere göre savcı yaptığı açıklamada kampta Hans'ın görev yaptığı sürede 36 bin 223 kişinin öldürüldüğünü ve Hans'ın yapılanlardan haberdar olmakla beraber destek çıktığı belirtildi.

Savcılık ayrıca yeni yasa ile direkt olarak kimseyi öldürmüş olmasa bile Nazi sistemi içinde yer almış herkesin yargılanabildiğini belirtti.

95 yaşındaki Alman bu ay çıktığı duruşmada hiçbir zaman Nazi olmadığını ve toplama kamplarında yapılanlara kayıtsız olmadığını belirtti.