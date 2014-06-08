95 kiloya ulaşınca polis ailesini gözaltına aldı

İngiliz 'The Sun" gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin King's Lynn bölgesinde yaşayan 11 yaşındaki bir erkek çocuk 95 kiloya ulaşınca, anne-baba çocuğa karşı sorumluluklarını yerine getirmeme suçlamasıyla gözaltına alındı.

11 yaşındaki çocuk, yaşıtlarından 3 kat daha kilolu olduğu için geçtiğimiz Mart ayında Norfolk'daki Queen Elizabeth Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Doktorlar, çocuklarına hem fast food yediren hem de neredeyse günün tamamını bilgisayar karşısında geçirmesine izin veren aileyi uyardı.

Doktorlar, çocuğa fast food yerine sebzeyle beslenmesini ve sokakta vakit geçirmesi önerisinde bulundu. Ancak aile, doktorların bu uyarısını dikkate almadı. Çocuğun kilo almaya devam ettiğini fark eden doktorlar, yardım için polise başvurdu.

İngiliz polisi, çocuğunu karşı sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle anne ve babayı kısa süreliğine gözaltına aldı.

49 yaşındaki baba ise, ailesinin diğer üyelerinin de, kilolu olduğunu belirterek kendini savunmaya çalıştı. 43 yaşındaki anne de, suçlunun kendisi değil "aile gen"i olduğunu iddia etti.

Aile tutuklanmaktan kurtuldu ama başka bir tehditle karşı karşıya. 11 yaşındaki çocuğun zayıflaması için aileye bir şans daha verildi. Eğer başarılı olamazlarsa, çocuk aileden alınarak koruyucu bir aileye verilecek.