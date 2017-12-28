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95 kapsül uyuşturucuyu yutarak ülkeye sokan şüpheli tutuklandı

ANTALYA, (DHA)- HOLLANDA'dan Antalya'ya, yuttuğu 95 kapsül içinde 460 gram macun esrar getirdiği belirlenen İran asıllı Hollanda vatandaşı A

28 Aralık 2017 19:05

ANTALYA, (DHA)- HOLLANDA\'dan Antalya\'ya, yuttuğu 95 kapsül içinde 460 gram macun esrar getirdiği belirlenen İran asıllı Hollanda vatandaşı A.H.R., tutuklandı.
Antalya İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuklu Mahallesi\'nde bir otelde kalan İran asıllı Hollanda vatandaşı A.H.R.\'nin odasında arama yaptı. Aramada, 95 kapsül içinde 460 gram macun esrar ele geçirildi. Ekipler şüphelinin, uyuşturucu maddeyi yutarak midesinde ülkeye soktuğunu belirledi.
RÖNTGEN ÇEKİLDİ
Şüphelinin midesinde halen uyuşturucu madde olabileceğini değerlendiren polis, mahkemeden alınan kararla hastanede iç muayenesi yaptırdı. A.H.R.\'nin çekilen röntgeninde, mide ve bağırsak kısmında başka uyuşturucuya rastlanmadı. Sağlık taraması ardından gözaltına alınan A.H.R., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.H.R., \'Uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer yandan, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi\'nde geçen salı günü bir evde yapılan aramada 54 gram esrar ele geçirildi. Baskında gözaltına alınan İ.C.H. de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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