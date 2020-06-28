95 gün hastanede kaldı; Britanya'nın en uzun süreli Covid-19 hastası taburcu oldu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığına yakalanarak 95 gün hastanede tedavi gören Keith Watson hastaneden taburcu oldu. Watson, Britanya'nın en uzun Covid-19 tedavisi gören hastası oldu.

Covid-19'a yakalanan 52 yaşındaki Keith Watson 20 Mart 2020'de nefes alma güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Astım hastası olan Watson ateş ve öksürük sorunu olmadığını ancak nefes alamadığını söyledi. Watson tedavisi süresince 23 gün komada kaldı, bir aydan uzun bir süre ise solunum cihazına bağlı kalarak tedavi gördü.

95 gün sonra tedavisi tamamlanan Watson taburcu olarak sevdiklerine kavuştu. Watson, "Bir cuma akşamı hastaneye yatıp 6 hafta sonra bambaşka bir ülkeye uyandım" dedi.

Watson, Britanya'da en uzun süre Covid-19 tedavisi gören kişi oldu.