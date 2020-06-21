95 CHP’li milletvekiline ait 217 fezlekenin 141’i 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten düzenlendi

CHP'li Özgür Özel, partisinin 97 vekili hakkında hazırlanan 217 fezlekenin 141’inin “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından oluştuğunu söyledi. Özel, “Aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı sıfatını da taşıyan ve anayasaya göre olması gereken tarafsız kimliğini taşımayan bir siyasi rakibimize, eleştiri yöneltmemiz nedeniyle, fezleke düzenleniyor olması muhalefetin siyaset yapış biçimini sınırlama, yargı eliyle siyasete müdahale etme çabasından başka bir şey değildir” eleştirisinde bulundu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Özel, “Son olarak Saray’ın üç maaş alan İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un talimatlarıyla hazırlandığı kamuoyuna duyurulan fezlekeler günler sonra TBMM Başkanlığı’na ulaştı” dedi.

Türk Ceza Kanunu’nundaki düzenlemenin parlamenter demokrasideki tarafsız Cumhurbaşkanı için hazırlanmış bir düzenleme olduğunu kaydeden Özel, bu maddenin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Özel, “Bu maddenin Tayyip Erdoğan tarafından suistimal edildiğinin en net göstergesi birkaç ay önce güncellenen verilerle görülmektedir. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde 71, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde 82, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde 233 sanık bu maddeden mahkûm olurken, Tayyip Erdoğan döneminde bu rakam 5 bin 683’e yükselmiştir ve yükselmeye devam etmektedir” diye konuştu.