95 bin memur alınacak

Hükümet, 70 bini sözleşmeli 95 bin memur alınacağını açıkladı. Kararı hemen açıklansa da takvimi netleşmediği için işe başlama tarihi sonbaharı bulabilecek.



150 bin memur ihtiyacı olduğunu tespit eden hükümet, 70 bini sözleşmeli, 25 bini de kadrolu olmak üzere toplam 95 bin memur almak için düğmeye bastı. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına 20’şer bin sözleşmeli memur alınacak. Kadrolu memurlardan aslan payı ise 10 biner kadroyla Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarına düşecek.



Zamanlaması kesinleşmeyen alımlara seçime yatırım değerlendirmesi



Alımların yaz ve sonbahar döneminde yapılacağı, ancak takvimin henüz kesinleşmediği öğrenildi. Hükümetin, zamanlaması kesinleşmeyen personel alımlarını şimdiden açıklaması, ‘seçim yatırımı’ olarak algılandı.



Bakanlar Kurulu müjdesi



Bakanlar Kurulu’nun önceki gün yapılan toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, kurulda kamuda çalışan sözleşmeli personele yönelik kararnamenin gündeme geldiğini söyledi. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldığını anlatan Bakan Çiçek, sözleşmeli kadın personele doğumdan önce ve sonra sekizer hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli doğum izni verilebileceğini söyledi. Sözleşmeli personele, askerlik dönüşü yeniden işe alınma imkânı getirildiğini anlatan Çiçek, eşi şehit olan personelin bir defaya mahsus olmak üzere kurum içi görev yeri değişikliği yapılabilmesine fırsatı getirildiğini belirtti.



Adalet Bakanlığı için sözleşmeli personel alımının ilk defa yapılacağını söyleyen Bakan, hem zabıt katibi, hem infaz memuru olarak görev yapanların daha önce 657 sayılı kanuna göre atamalarının yapıldığını hatırlattı. Çiçek, verilen kadrolar yeterli olmadığı için sözleşmeli personel çalıştırmanın verimi artıracağını savundu.



Kurumların talepleri alt alta yazılıp toplandığında ortaya 150 bin personel ‘ihtiyacı’ çıktı. Ancak personel giderleri göz önüne alınarak kısıtlama yoluna gidildi. Buna göre 70 bin sözleşmelinin 20’şer bini Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına alınacak. Adalet Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alırken geriye kalan 20 bin sözleşmeli diğer bakanlıklar arasında paylaştırılacak. Sözleşmeli personelin alımı KPSS puanlarına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak.



70 bin sözleşmeli memurun yanı sıra 25 bin de kadrolu memur alınacağı belirtildi. 25 bin kadronun 10 bini Sağlık Bakanlığı’na verilirken, 10 bin de polis alınacak. Geriye kalan 5 bin kadro da yine kurumlar arasında paylaştırılacak. Ancak yeni alınacak kadrolu memurlar, yargının iş yükünü pek hafifletecek gibi görünmüyor. Hâkim ve savcılar için ayrılması planlanan kadro sayısı 1000.



Bu arada personel planlamasının zaman alacağını belirten kaynaklar, memur alımının birinci etapta haziran-temmuzda, ikinci etapta ise kasım-aralıkta yapılabileceğini söyledi.



