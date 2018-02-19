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95 akü çalan hırsızlar yakalandı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde 95 aracın aküsünü çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

19 Şubat 2018 17:13

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde 95 aracın aküsünü çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Gebze ve Darıca\'da genelde kamyon ve kamyonetlerin akülerini çalan kişilerle ilgili soruşturma başlatıldı. Polisin yaptığı araştırma sonucu 95 aracın aküsünü çaldığı iddia edilen A.Y. (35) ile N.E. (18) yakalandı. Çalınan akülerin bir kısmı Çayırova\'da bulunan bir iş yerinde ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y. ve N.E. Gebze Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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