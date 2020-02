"94 yıllık CHP'nin 1.5 milyon üyesi var; Muharrem İnce'nin enerjisi partiye kazandırılmalı"

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na önerile sundu. Uğuroğlu, "94 yıllık CHP'nin 1,5 milyon olan üye sayısını artırmak için büyük bir kampanya başlatılmalı" diyerek, "Muharrem İnce'nin önerileri ile enerjisinin CHP'ye kazandırılması sağlanmalı" ifadesini kullandı.

Uğuroğlu'nun "Kılıçdaroğlu ve CHP'ye öneriler" başlığıyla (6 Şubat 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Kurultay geldi geçti ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 yılında yapılacak 3 ayrı seçime hazır olmadığı da çok net şekilde ortaya çıktı. Genel Başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu ile tüm CHP'lilere bazı önerilerim olacak.

- Öncelikle parti içi barışı ve huzuru sağlamanın adımları atılmalı.

- Muharrem İnce'nin önerileri ile enerjisinin CHP'ye kazandırılması sağlanmalı.

- 94 yıllık CHP'nin 1,5 milyon olan üye sayısını artırmak için büyük bir kampanya başlatılmalı.

- Cumhurbaşkanı, genel ve yerel seçimler için genel merkezde 3 ayrı çalışma grubu oluşturularak seçimlerde başarıya ulaşılması için sorunlar ve çözüm yollarını içeren çalışma başlatılmalı.

- Yerel seçim için öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanları olmak üzere CHP'nin tüm belediye başkan adayları çok kısa sürede açıklanmalı.

- Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için genel merkezde CHP ile siyasi bağı olmayan akil insanlardan oluşan geniş katılımlı bir danışma kurulu oluşturularak 1-2 ay içerisinde rapor hazırlamaları sağlanmalı.

- Milletvekili çıkaramayan iller için genel merkezde ayrı ayrı çalışma grupları oluşturularak her gruba bir ya da iki milletvekili görevlendirilmeli.

- Medyanın mevcut durumu göz önüne alınarak 2019'a kadar medyadan en geniş şekilde nasıl yararlanılacağı konusunda uzmanlarla iş birliği yapılmalı.

- Özellikle yerel yazılı medya ile radyo ve televizyonlardan çok daha fazla yararlanmak için çalışma başlatılmalı.

- İlçe ve İl Başkanlarının "üye kayıt seferberliği" çerçevesinde vatandaşlarla buluşma ve kucaklaşma toplantıları düzenlemeleri sağlanmalı.

- Suriye politikası konusunda CHP'nin net tavrı çözüm yollarını da kapsayacak şekilde açıklanmalı.

- AKP'nin, "FETÖ-PKK" gibi suçlamalarına karşın daha sert tepki verilmeli.

- Enis Berberoğlu ve tutuklu gazeteciler konusunda sürekli, aktif ve etkili propaganda yapılmalı.

- Halkın geçim zorluğu, hayat pahalılığı, işsizlik ve üst üste yapılan zamlara karşın işçi ve emeklilere sahip çıkacak kapsamlı ekonomik çözüm yolları paketi hazırlanmalı.

- İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti gibi partilerle ittifak olmasa dahi iş birliğinin devam ettirilmesi ve güçlendirilmesi önemlidir.

Elbette bu önerilere daha birçoğu eklenebilir ama asıl olan CHP'de parti içi kucaklaşma belki yarın belki yarından da yakın sağlanmalıdır.

CHP'de görev almak, partiyi başarıya ulaştırmak için Parti Meclisi üyesi olmak gerekmez. Her milletvekili her ilçe ve her il başkanı sanki genel başkanmış gibi özveri ile çalışmalıdır.

94 yıllık bir partiye sadece 1,5 milyon kayıtlı üye asla yakışmıyor.

AKP'nin 9,5 milyon kayıtlı üyesi olması ve üyelerin aktif bir şekilde toplantılarla eğitilerek vatandaşlarla her platformda bir araya gelmeleri başarılarında çok önemli bir unsurdur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP'nin belirlediği gündem konularının peşinde koşmaktansa, Türkiye'de gündem belirleyecek önemli adımların CHP tarafından atılması gerekir. Özellikle Erdoğan'ın üslubunu duymazdan gelmek ona cevap dahi vermemek gerekir.

Özetle CHP, vatandaşın 2019 için yeniden umudu olmalıdır.