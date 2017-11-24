94 yıl hapis cezası olan seri katil Adana'da yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ELAZIĞ\'da 6 kişiyi öldüren, 7 ayrı suçtan 94 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan Adem Bozkurt (37), hasta eşini ziyaret geldiği Adana Şehir Hastanesi\'nde yakalandı.

Elazığ\'da 2008\'de 1\'i çocuk 6 kişiyi öldürdüğü ileri sürülen Adem Bozkurt, \'adam öldürme\', \'bir suçu gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla adam öldürme\', \'canavarca hisle eziyet ederek adam öldürme\', \'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak olan çocuğu öldürme\', \'kan güderek adam öldürme\', \'ruhsatsız silah ve mermi alma, taşıma ve bulundurma\', \'tasarlayarak adam öldürme\' suçlarının şüphelisi olarak tutuklanıp Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne girdi. 5 yıl cezaevinde yatan Bozkurt, tutukluluk süresi dolduğu için tutuksuz yargılanmak üzere 2013\'te tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan kısa süre sonra Bozkurt\'un hakkındaki suçlamalar kesinleşti. Seri cinayetleri işleği ortaya çıkan Bozkurt\'a 94 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Bunun üzerine katilin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Bozkurt, polisin kendini aradığını, işlediği suçlarının ortaya çıktığını öğrenince 4 yıl boyunca sürekli adres değiştirip hiçbir yakınıyla görüşmedi. İhtiyaçlarını günlük işlerde karşılayarak gideren katil zanlısı, son olarak bulunduğu Diyarbakır\'da iken eşinin hasta olduğunu Adana Şehir Hastanesi\'nde tedavi gördüğünü öğrendi. Bozkurt\'un yakın akrabalarını ve ailesini takibe alan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri özel bir ekip kurarak, hastane çevresinde 2 ay bekledi. Dün sabah saatlerinde eşini ziyaret etmek için hastaneye gelen zanlı, polisler tarafından acil servis girince yakalandı. Emniyete götürülen zanlı sorgusunun ardından, Adli Tıp Birimi\'ne getirildi. Sağlık kontrolüne çelik yelekle çıkarılan firari katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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