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Dünya

94 yaşında hukuk diplomasını aldı!

İtalyan Adriana Jannilli 94 yaşında hukuk diploması aldı.

28 Ekim 2009 02:00

Doğu dilleri ile siyasal bilimler bölümlerinin ardından 94 yaşında hukuk diploması aldı. İtalyan Adriana Jannilli'nin bitirme tezi ise kadına karşı şiddetti.

İtalya'da 94 yaşında bir kadın, ülkenin orta kesimlerindeki Urbino Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak diplomasını aldı ve yüksek lisans yapacağını açıkladı.

Urbino Üniversitesi'nin Rektörü Stefano Pivato, diploma töreninde yaptığı konuşmada, 94 yaşındaki Adriana Jannilli'nin diğer öğrenciler için mükemmel bir sebat örneği olduğunu belirterek, kadına karşı şiddet konusundaki bitirme tezi ve sınavlardaki harika notlarından ötürü Jannilli'ye en yüksek notları verdiklerini söyledi.

Danışman olarak çalıştığı şirketten emekli olan ve doğu dilleri ile siyasal bilimler bölümlerinden de mezun olarak diploma alan Jannilli, hukuk alanında uzmanlaşmak üzere eğitimine yüksek lisans ile devam edeceğini belirtti.

Rektör Pivato, çok canlı bir kişiliği olan ve olayları inanılmaz kavrama gücü bulunan Jannilli'nin, ortalama 20 yaşındaki diğer öğrencilerle uyum içinde olduğunun altını çizdi.



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