-94 YAŞINDA BABA OLDU YENİ DELHİ (A.A) - 28.12.2010 - Hindistan'ın Haryana eyaletinde yaşayan bir çiftçi 94 yaşında baba oldu. Times Of India gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Kharkhoda ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Ramajit Raghav yeni doğan oğluyla, daha önce bu rekoru elinde tutan ve 90 yaşında baba olan Hindistanlı Nanu Ram Jogi'yi geçerek "dünyanın en yaşlı babası" unvanını aldı. Bölgede 1929 yılında yayılan salgını hatırlayan ve Haryana eyaleti yaşlılık aylıkları kayıtlarına göre 94 yaşında olan Ramajit'in eşi Shakuntala ise 50 yaşında. Hastane yetkilileri, çiftin, "Tanrının lütfu" olarak gördüğü ve Karamjit olarak adlandırdıkları çocuğun sağlıklı olduğunu belirtti.