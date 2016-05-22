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Dünya

94 gün açlık grevi yapan Filistinli gazeteci özgür

Filistinli gazeteci açlık grevine, İsrail’in uluslararası kanunları çiğneyen bu uygulamasını dünyaya duyurmak için gittiğini ifade etti

22 Mayıs 2016 20:09

İsrail, Kasım 2015’ten bu yana hakkında açık bir suçlama olmadan ve mahkemeye çıkarılmadan tutuklu bulunan Filistinli Aktivist ve Gazeteci Muhammed Keyk’i 6 ay tutukluluğundan sonra serbest bıraktı.

33 yaşındaki Keyk, durumunu protesto etmek 3 ay boyunca sürdürdüğü açlık grevinden sonra Şubat 2016’de İsrail ile bir anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre, Keyk tutukluğunun uzatılmaması ve bittiğinde serbest bırakılması karşılığında açlık grevine son vermişti.

Perşembe akşamı özgürlüğüne kavuşan Filistinli gazeteci, Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada, "Serbest kalışım, Filistinli gazetecinin hayatını zorlaştırmaya çalışan ve Filistin davasını duyurmaması için önüne engeller koyan işgalciye ve Siyonist gardiyanlara karşı bir zafer" ifadesini kullandı.

Keyk, uluslararası kanunlara aykırı bir şekilde İsrail’in ‘idari tutuklama’ uygulamasına bağlı olarak, suçunu bilmeden ve mahkemeye çıkarılmadan tutuklu bulunan Filistinlilerin sayısının 700'ü bulduğunu belirtti.

Filistinli gazeteci açlık grevine, İsrail’in uluslararası kanunları çiğneyen bu uygulamasını dünyaya duyurmak için gittiğini ifade etti.

Keyk’i ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra köyünden bir kalabalık karşıladı. Sürdürdüğü açlık grevi sırasında sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye sevk edilen Keyk'in sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi.

İsrail kanunlarına göre, yetkililer, belli bir suçlama yöneltmeden herhangi bir Filistinli'yi 6 ay boyunca gözaltında tutabiliyor. ‘İdari tutuklama’ adı verilen bu uygulama sınırsız olarak uzatılabiliyor.

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