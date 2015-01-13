94 gazetecinin basın kartına sansür!

Medyaya yönelik baskılara bir yenisi daha eklendi. Mesleklerinde 20 yılı dolduran ve sürekli basın kartı almaya hak kazanan 94 tecrübeli gazetecinin kartları hiçbir gerekçe gösterilmeden engellendi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, daha önce böyle bir olay yaşanmadığını söyledi.

Zaman'dan Bülent Karadaş'ın haberine göre, Basın Kartı Komisyonu’nun kararıyla sürekli basın kartı almaya hak kazanan 94 gazeteciye garip bir şekilde son dakika engeli çıkartıldı. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Genel Müdürü Cemalettin Haşimi, aralarında medya yöneticileri ve yazarların da olduğu değişik basın kuruluşlarından gazetecilerin sürekli basın kartlarıyla ilgili komisyon kararını onaylamadı. Bir aydır kartlarını alamadıkları için kuruma başvuran gazeteciler, ‘onaylanmadı’ bilgisini aldıklarında şaşkınlık yaşadı.

Başvuruların artması üzerine BYEG, gelişmeyi resmi internet sitesinden “Sürekli nitelikte basın kartı başvurularına ilişkin kararların ise onaylanmaması uygun görülmüştür” ifadeleriyle duyurdu. Haşimi’nin hak gasbı niteliğindeki bu tasarrufuyla ilgili hiçbir gerekçe açıklanmadı.

Sürekli basın kartları engellenenen gazeteciler arasında Kanal D’de haber sunucusu 5N 1K programı yapımcısı Cüneyt Özdemir, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni-Radikal yazarı Murat Yetkin, Reuters Türkiye Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, TRT Haber Haber Koordinatörü Kezban Bülbül, Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Zaman GYY Yardımcısı Mehmet Kamış, Aksiyon Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu, Cihan Haber Ajansı Genel Müdürü Abdülhamit Bilici, Yeni Şafak Gazetesi eski Washington Temsilcisi Ali Akel, Aydınlık Gazetesi yazarı Hacer Şule Perinçek, Murat Öztek, CNN Türk’ten Kemal Yurteri, Akşam Gazetesi’nden Abdurrezzak Oral, Mizah yazarı Rıfat Yörük ve Fanatik Gazetesi’nden Mahmut Serkan Akcan gibi birçok gazeteci bulunuyor.

Komisyon onayladı, 94 gazeteci sürekli basın kartı hakkı kazandı

Basın Kartı Komisyonu Aralık 2014’te toplandı. Komisyon kararı ile 208 gazeteci ilk kez sarı basın, 94 gazeteci de sürekli basın kartı almaya hak kazandı. Komisyon kararı ve hak sahiplerinin listesi BYEGM internet sitesinden açıklandı. Onaylanan sarı basın kartları sahiplerine teslim edildi. Ancak, sürekli basın kartı sahipleri kartlarını aradan bir ay geçmesine rağmen alamadılar. Genel müdürlüğe 17 Kasım 2014’te atanan Cemalettin Haşimi’nin hiçbir gerekçe gösterilmeden bu kararı aldığı anlaşıldı. Kamuoyuna yapılan açıklamada, “4 Aralık 2014 tarihinde yapılan Basın Kartı Komisyonu toplantısında alınan kararlar Genel Müdürlüğümüz tarafından kısmi olarak onaylanmıştır. Bu bağlamda; ilk defa basın kartı alacak basın mensuplarına ilişkin kararların tamamına onay verilirken sürekli nitelikte basın kartı başvurularına ilişkin kararların ise onaylanmaması uygun görülmüştür.” denildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı ve Basın Kartları Komisyonu üyesi Turgay Olcayto, daha önce böyle bir olayın yaşanmadığına dikkat çekti.