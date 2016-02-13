94 dakika bekleyen hızlı trenin imdadına emektar lokomotif koştu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde demiryolu hattında elektrik kesintisi nedeniyle 94 dakika istasyonda bekleyen trene emektar lokomotif yardım etti. Lokomotif tarafından elektrik akımının olduğu yere kadar çekilen hızlı tren yoluna devam etti.

Hürriyet’in haberine göre, bugün saat 11.45 sıralarında, Ankara- İstanbul seferini yapan HT 65008 sayılı yüksek hızlı tren Sapanca Garı’na geldiğinde elektrik kesintisi nedeniyle durdu. Yüksek hızlı trenin hareket edememesi üzerine Adapazarı’ndan lokomotifle gelen ekip, trende kontrollerde bulundu

Yolcular trenden inerek beklerken, yüksek hızlı tren lokomotife bağlandı. Bölgede demiryolu hattı üzerindeki elektrik hattında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yüksek hızlı tren lokomotif ile bir süre elektrik akımının olduğu yere çekildi.

Akımın olduğu yerde lokomotif yüksek hızlı trenden ayrıldı. Yüksek hızlı tren daha sonra İstanbul’a doğru yoluna devam etti. Yetkililer, bölgede elektrik kesintisi yaşandığını, trenin 94 dakikalık bir gecikmenin ardından yoluna devam ettiğini söylediler.