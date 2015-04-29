93 yıl sonra gelen mutluluk

İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Carpi, ligde 2014-2015 sezonunun bitimine 4 hafta kala Serie A'ya yükselmeyi garantiledi.

Carpi, dün akşam Bari maçından golsüz beraberlikle ayrılarak, puanını 75'e yükseltti ve bir üst lig Serie A'ya çıkmayı garantiledi.

Kırmızı- beyaz -siyah renkli takım, ligde sezonun bitimine haftalar öncesinde en yakın takipçisi Frosinone'nin 11 puan önünde Serie B'de şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Serie B'de fırtına gibi bir sezon geçiren ve 93 yıl sonra yeniden Serie A'ya yükselmenin gururunu yaşayan Carpi taraftarları, maçın son düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.

Carpi'nin Serie A'ya yükselmesine ilişkin İtalyan basını da "Carpi'nin tarih yazdığını" belirtti.